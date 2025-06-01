KGM Ücretsiz Otoyol Ve Köprü Geçişleri

KURBAN BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı üzerine açıklamalarda bulunan Uraloğlu, KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden bayram tatili boyunca ücret alınmayacağını aktardı. “Kurban Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

KÖPRÜLER VE OTOYOLLARIN ÜCRETSİZ ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram dönemi itibarıyla KGM’nin sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet vermeye başlayacak. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar hizmette olacak.

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden de 6 Haziran Cuma gününden itibaren, 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanma imkânı bulacak. Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin sağladığı toplu taşıma hizmetleri de bayram süresince ücretsiz olacak.