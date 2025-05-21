KGM Ve Hazine’nin 34 Taşınmazı Satışta

34 TAŞINMAZ İÇİN SATIŞ SÜRECİ BAŞLATILDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, İstanbul Kemerburgaz, Antalya Kaş ve Ankara Çankaya gibi değerli bölgelerin de aralarında yer aldığı 34 taşınmaz için satış işlemleri başlatıldı. Bu taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hâzinesi mülkiyetinde bulunuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, satışlar “varlık satışı” yöntemiyle yürütülecek ve tüm işlemler 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanacak.

GELİR DEPREM VE ALTYAPI YATIRIMLARINA GİDİYOR

Taşınmazlar üzerinden elde edilecek gelirlerin, Hazine’ye ait mülkler dışındaki alanlar için öncelikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki yapıların onarım, güçlendirme ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılacağı belirtildi. Ayrıca bu gelirler, devlet ve il yollarının yapımı, bakımı ve kamulaştırma hizmetleri için de kullanılacak.

TAŞINMAZLARIN GEÇİCİ SORUMLULUĞU KGM’DE

Özelleştirme süreci tamamlanana kadar taşınmazların ve üzerindeki yapıların bakım, onarım ve işletme ihtiyacı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olacak. Bu süreç boyunca elde edilecek tüm gelirler de KGM’nin hesaplarına aktarılacak.