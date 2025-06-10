Khaby Lame, Vize İhlali Nedeniyle Ayrıldı

DÜNYA ÇAPINDA BİR PHENOMEN: KHABY LAME’İN ABD MACERASI

Dünyanın en çok tanınan TikTok fenomenlerinden biri olan Khaby Lame, geçtiğimiz ay katıldığı Met Gala sonrası vize ihlali sebebiyle ABD’yi “kendi isteğiyle” terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından Las Vegas’ta gözaltına alınan Lame’in, yetkililerin bilgisi dahilinde ülkeyi terkettiği bildirildi. 25 yaşındaki influencer, gerçek adıyla Seringe Khabane Lame, 162 milyonu aşkın takipçiyle TikTok’ta en çok izlenen içerik üreticisi haline geldi.

VİZE İHLALİ SEBEBİYLE GÖZALTINA ALINDI

6 Haziran’da Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’nda ICE ajanları tarafından durdurulan Lame, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkilinin açıklamasına göre “İtalya vatandaşı olan Seringe Khabane Lame, 6 Haziran’da Las Vegas, Nevada’daki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’nda vize koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.” Yetkili, Lame’in 6 Haziran’da gönüllü olarak ülkeyi terk etme izni aldığını ve “kendi isteğiyle ABD’den ayrıldığını” kaydetti.

SOSYAL MEDYA’DA GÜNDEM OLDU

Senegal kökenli Lame, ABD’ye 30 Nisan’da geçici bir vize ile giriş yapmıştı. Ünlü TikTok yıldızı, geçtiğimiz ay New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleşen Met Gala’ya şık bir gri takımla katılmıştı. Bu etkinlik, Lame’in ABD’deki son durağı olarak dikkat çekti. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Siyasi aktivist Bo Loudon, Khaby Lame’i göçmenlik yetkililerine bildirdiğini ve TikTok yıldızının Nevada’daki Henderson Gözaltı Merkezi’nde tutulduğunu iddia etti. Dünya genelindeki seyahatlerinden ve komik videolarından sıkça paylaşım yapan Lame, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Batı Afrika’da doğan Lame, hayatının büyük kısmını İtalya’da geçirdi. Pandemi döneminde can sıkıntısından TikTok’a başlamış olan Lame, hızla yükselerek dünya çapında bir fenomen haline geldi. Sadece mimikleri ve beden dili ile güldüren videoları ile tanınan Khaby Lame, 2022 yılında Charli D’Amelio’yu geride bırakarak TikTok’un en çok takip edilen içerik üreticisi unvanını kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, ünlü olmadan önce ailesini geçindirmek için yerel bir fabrikada çalıştığını ve artık videolarından milyonlar kazandığını belirtmişti.