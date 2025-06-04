Kharkiv’de Savaş Ortasında Eğlence Var

UZUN SOLUKLU BİR KAÇIŞ YERİ

Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Kharkiv’de, savaş şartlarına rağmen kapılarını açık tutan dikkat çekici bir mekan var: Flash Dancers isimli striptiz kulübü. Bu işletme, yerel halka savaşın getirdiği zorluklardan kısa süreliğine uzaklaşma imkanı sunuyor. Flash Dancers her gece faaliyet gösteriyor. Şehirde saat 23:00’ten sonra sokağa çıkma yasağı bulunuyor; fakat kulüp bu kuralı hiçe sayıyor.

HUKUKSAL BELİRSİZLİKLER ALTINDA FAALİYET

Ukrayna’da fuhuş yasak olsa da, striptiz kulüpleri oldukça karmaşık bir hukuki duruma sahip. Ancak, yetkililer bu tür eğlence mekanlarına göz yumuyor ve savaş döneminde insanların biraz rahatlamasına izin veriyor. Kulübün sahibi Valeriya Zavadskaya, “Amacımız insanların yaşananları unutmasını sağlamak” diyerek hedeflerini ifade ediyor. Bu mekan, 10 yıl önce onun annesi tarafından kurulmuş. Annesi, geçmişte Sovyetler Birliği’nde profesyonel bir dansçı olarak çalışmış. Dansçılar gün içinde provalarını gerçekleştirdikten sonra akşamları müşterilere performans sergiliyor.

GÜNLÜK HAYATIN ZORLUKLARIYLA YÜZLEŞME

Savaşın etkisiyle Kharkiv’den 1 milyondan fazla insan kaçmış, bu da eğlence arayan insan sayısını azaltmış. Kulübün içki fiyatları ise üç katına çıkmış. Şehirdeki savaşın izleri her yerde görülüyor; örneğin, kulübün üst katlarındaki pencereler bomba patlamaları nedeniyle tahta ile kapatılmış. Flash Dancers yeraltında yer aldığı için aynı zamanda bir hava saldırısı sığınağı olarak da işlev görüyor. Hava saldırısı sirenleri duyulduğunda, müşteriler dans pistinin çevresindeki koltuklarda olası bombaları bekliyor.

YENİ FIRSATLAR VE HEDEFLER

Kulübün kurucusu Valeriia Kseniya, hem kulübü hem de küçük bir oteli işlettiğini ifade ediyor: “Ukrayna’da artık tek işle para kazanmak zor.” 2014’te şehirde başka bir striptiz kulübü kapandığında, o da kendi mekanını açmaya karar vermiş. Hedefi, Paris’teki ünlü Moulin Rouge tarzında bir yer yaratmakmış. “İnsanlar başta burası farklı bir yer sanıyordu” diyor. “Ama bizim felsefemiz şu: Kadınlar sadece beden değil. Onlar güzellik, estetik ve kadınlık.” Flash Dancers, savaşın ortasında hayata tutunmanın ve normal yaşamı sürdürme iradesinin ilginç bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bombaların altında bile insanlar eğlenme ve unutma ihtiyacı duyuyor ve bu kulüp onlara bu fırsatı sunmaya devam ediyor.