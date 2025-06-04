KHK’lılar Adalet Hakkı İstiyor

KHK’LILAR VE ADALET HAKKI ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanlığı seçimlerinin ardından, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerine başlandı. Teklif üzerine Yeni Yol Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili İdris Şahin, “Adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ihlal edilen ve bu nedenlerle hürriyeti kısıtlanmış olan, idarenin haksız ve hukuksuz kararlarıyla mağdur edilmiş KHK’lılar herkes kadar insandır ve adaleti herkes kadar hak ediyorlar.” ifadelerini kullandı. Şahin, KHK’nın bir sorun olduğunu ve “Haksız yere ihraç edildik, mahkemesiz, savunmasız, delilsiz. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz, işimizi geri verin” diyen sosyal ölüme terk edilmiş insanlardan bahsetti. Ayrıca, 31 Temmuz’daki durumun ve adaletin sağlanmadığına dikkat çekti. “O yüzden, boş olan iktidar sıralarına ve vicdanlarınıza bir kez daha sesleniyorum: Gelin, umutlandırdığınız vatandaşlara bayramı hep birlikte yaptıralım ve hiç olmazsa bu dönemin başlangıcını en azından olumlu atılmış bir adımla taçlandıralım” dedi.

TEKLİFİN HAZIRLANIŞ SÜRECİNE ELEŞTİRİLER

İYİ Parti Grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin hazırlanış sürecini hukuk ve demokrasi trajedisi olarak nitelendirdi. “Bu ülkenin yasalarının böylesine baştan savma, böylesine oldubitti yöntemleriyle yapılmaya çalışılmasını kabul edemiyoruz.” diyen Olgun, teklifin hızlıca hazırlanıp Meclise getirilmesinin demokratik bir süreç olmadığını ifade etti. Hızlı hazırlanan yasa tekliflerinin toplum üzerindeki etkilerinin tartışılmadan, detaylarına hakim olmadan kabul edilmesinin yanlış olduğu vurgulandı. Kovid mağdurlarına umut pompalayanların bu ülkenin adalet sistemini reformlarla düzeltmeye çalışan iktidar olduğunu belirtti.

DEĞİŞİKLİKLERİN GECİKmesi VE TOPLUMSAL BEKLENTİLER

Kanun teklifinin bazı bölümlerinin ekim ayına kalacağını söyleyen MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Bu kanun teklifinin 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25’inci maddelerini grup yetkilisi arkadaşlar herhalde anlaşmış, ‘Bunlar ekim ayına kalacak’ diyorlar.” açıklamasında bulundu. İnternet ortamında düzenlemelerin beklediği gibi gitmediğini ifade ederek, umudunun Ekim ayında olacağına dikkat çekti.

Ayrımcılığın Sürdüğüne Dair Eleştiriler

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, kanunun toplumun beklentilerini karşılamadığını belirtti. “Bu infaz paketi, konuştuğumuz barış ve demokratik toplum süreci anlamında kurucu bir metin değil; bunu öncelikle not etmek istiyorum.” dedi. Yasanın kökten değişmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Beştaş, toplumun yargı paketinde kendisinden bir şey görmek istediğini ancak bunu göremediğini ifade etti. “Neden göremedi? Günlerdir bunu tartışıyoruz çünkü görmeye çok yaklaşmıştık.” diyerek toplumun hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında neden ısrar edildiğini sorguladı.