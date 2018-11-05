Çavuşoğlu, Japon Bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile görüşmeye hazırlanıyor. Bakanlar, kritik toplantı öncesi basına konuştu.

Japonya’ya resmi ziyaret için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Japonca selam vererek başlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Japonya sadece benim değil Türklerin kalbinde özel bir yere sahiptir. Ve karşılıklı ziyaretlerimizde ve ikili görüşmelerimizde ilişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmek için ve bağlarımızı güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

YENİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI HAZIRLANIYOR

Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği ve ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Hala müzakeresini yürüttüğümüz Ekonomik Ortaklık Anlaşması dahil ve birlikteki hayata geçirmeye planladığımız Türkiye’deki bazı projeleri ve de Japonya-Türkiye Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi konuları ele alacağız” diyerek toplantının planını anlattı. Çavuşoğlu yeni anlaşmaların imzalanacağına işaret ederek, “İlişkilerimizi hukuki zeminini güçlendirmek için müzakerelerini yürüttüğümüz stratejik alanlarda özellikle Sosyal Güvenlik Anlaşması, Teknik İşbirliği Anlaşması, afet yönetimi gibi birçok alanda anlaşma ve mutabakat zabıtlarını ele almış olacağız” ifadelerini kullandı. “2019 yılının Japonya’da Türk kültür yılı olarak kutlanmasında büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Çavuşoğlu, Türk tarafının çalışmalara başladığını söyledi.

“JAPONYA MESELELERE OBJEKTİF YAKLAŞIYOR”

Japonya’nın son yıllarda Orta Doğu’daki sorunlarla ilgilenmesine değinen Çavuşoğlu, “Japonya’nın sadece bu bölgedeki sorunlara değil, bizim bölgemizdeki Orta Doğu sorunu dahil tüm sorunlara olan ilgisinin artmasında ve bu sorunların barışçıl bir şekilde çözümü konusunda aktif rol almaya başlamasından ve insani boyutuna önem vermesinden biz Türkiye olarak büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Japonya’nın oynadığı rolün çok önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Japonya’nın bu oynadığı rolünde çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü hangi konuda ne olursa olsun Japonya objektiftir, dengelidir ve adaletlidir, ön yargısız bir şekilde meselelere yaklaşıyor, bizim de zaten arzu ettiğimiz budur” ifadelerini kullandı.

Bakan Kono, Suriye’de 3 yıldır rehin tutulduktan sonra Türkiye’nin girişimleri sonucu kurtarılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda konusundaki özverilerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

TRT