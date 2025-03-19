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Kia Sportage Fiyatları Düşüş Yaşıyor

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REKABETİN YÜKSEK OLDUĞU C-SUV SEGMENTİ

C-SUV segmentinde rekabet oldukça yoğun. Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan ve Hyundai Tucson gibi araçlar bu sınıfın dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. Ancak Kia Sportage da birçok kullanıcı tarafından tercih edilen bir seçenek olabiliyor.

TASARIMDA DİKKAT ÇEKİCİLİK

Kia Sportage, tasarım açısından göz alıcı bir yapıya sahip. Şık bir görünümü olan bu aracın, sevmediği kişiler elbette bulunuyor fakat genel olarak Sportage’ın estetik olarak hoş bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor.

Şu anda yalnızca bir motor seçeneğiyle piyasada olan Sportage, 1.6 litrelik hibrit motor teknolojisi ile sunuluyor. 160 beygir gücü ile dikkat çeken bu güçlü SUV, tam otomatik şanzıman ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

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