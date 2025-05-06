Kia Sportage İçin Yeni Kampanya Başladı

OTOMOBİL PAZARINDAKİ DURGUNLUK

Sıfır otomobil piyasasında devam eden durgunluk, markaların yeni kampanyalar ile ilgiyi canlı tutma çabalarını artırıyor. Markalar, bu kampanyalar aracılığıyla hem indirimler sunuyor hem de kredi fırsatları ile tüketicilerin dikkatini çekiyor. Otomobillerini daha cazip hale getirmek isteyen markalar, 12 ay sıfır faiz ve 300 bin TL gibi oldukça cazip paketleri tüketicilerin beğenisine sunuyor.

KIA’NIN YENİ KAMPANYALARI

Bu markalardan biri de Kia. C-SUV segmentinde oldukça beğenilen Sportage modelinin satışlarını artırmak isteyen Güney Koreli otorite, hem fiyatları düşürüp hem de cazip finansman seçenekleri ile tüketicileri kendisine çekmeyi başarıyor. Kia yetkili satıcılarına gittiğinizde, fiyat pazarlığı yapma imkanı da bulunuyor. Bu sayede fiyatı bir miktar daha düşürmek mümkün olabiliyor.