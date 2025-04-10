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KİAŞ Hırkatepe Ocağında Göçük Oldu

HIRKATEPE OCAĞINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesine bağlı Hırkatepe ocağında bir göçük olayı gerçekleşti. Olay sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplam 13 işçi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Nallıhan ilçesindeki Çayırhan KİAŞ işletmesinde, gece saat 03.00 civarında göçük meydana geldi. Göçük, 00-08 gece vardiyasında çalışmakta olan işçileri etkiledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından hemen ambulanslar olay yerine yönlendirildi. Yaralanan işçiler, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan işçilerden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi ve bu işçiler ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

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