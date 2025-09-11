Kibariye Kuaför Videosuyla Gündem Oldu

KİBARİYE’NİN KUAFÖR VIDEOSU DİKKAT ÇEKTİ

Uzun bir süredir gözlerden uzak kalan Kibariye, geçtiğimiz günlerde paylaşılan kuaför videosuyla sosyal medyanın odak noktası haline geldi. Saçlarının yıpranması nedeniyle kuaförün yolunu tutan ünlü sanatçıya yaklaşık 10 kişilik bir ekip hizmet etti. Saçlarına bakım ve boya yaptıran Kibariye’nin yeni görünümünü görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

KİBARİYE’DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Sanatçı, “Saç ve kaş her şeydir” diyerek kuaför ekibine teşekkür etti. Kibariye, daha önce 2021 yılında Kadıköy’deki bir kuaför salonunda yaptırdığı kaynak saç ücretini ödemediği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, sahne aldığı bir konser sırasında “45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Kul hakkına girmedim” şeklinde açıklama yapmıştı.

İşletme sahibi, ücretin ödenmediğini savunarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurmuştu. Kibariye’nin hem sosyal medya paylaşımları hem de bu iddialar, magazin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.