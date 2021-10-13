Kibariye’ye bir şok daha

Kibariye’nin geçtiğimiz günlerde bir kuaförde kaynak saç yaptırdığı ve ücretini ödemediği için rehin bıraktığı stilisti İsmail Günüç, kendisinin de ünlü şarkıcıdan 24 bin TL alacağı olduğunu söyledi.

Kadıköy’deki bir kuaförde 4 bin 200 liralık saç yaptırıp borcunu ödemeden ayrılan Kibariye hakkında bir şok iddia da stilistleri İsmail Günüç’ten geldi.

Kibariye’nin borcu olan 24 bin lirayı ödemeden iletişimi kestiği, eşi Ali Küçükbalçık’ın da Günüç’ü ‘çete üyesi’ olmakla suçladığı öğrenildi.

İddiaya göre, kuaföre ‘kaynak saç’ borcu olan 4 bin 200 lirayı ödemeyen Kibariye, parayı getireceklerini iddia ederek stilistleri İsmail Günüç’ü kuaför dükkanında rehin bıraktı. İşletme sahipleri de genç adamın kimliğini bırakmasının yeterli olacağını söyledi. Günler geçmesine rağmen Kibariye tarafından kuaföre herhangi bir ödeme yapılmayınca Günüç’ün kimliği de kuaförde kaldı. Stilist Günüç, Kibariye’nin eşi Küçükbalçık ile iletişime geçerek kimliğini alması gerektiğini ve bu nedenle kuaföre olan borçlarını ödemelerini söyleyince Ali Küçükbalçık tarafından önce ‘çete üyesi’ olmakla suçlandı sonra da telefonları engellendi.