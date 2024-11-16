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Dünya

Kıbrıs Açıklarında Depremler Hakkında Açıklama Yapıldı

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AKDENİZ’DE DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Akdeniz, bir kez daha doğal bir sarsıntıya tanıklık etti. Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD birbirinden farklı açıklamalarda bulundu.

KANDİLLİ VE AFAD FARKLI BÜYÜKLÜKTE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, Kıbrıs Adası’nın güneyinde saat 11:49’da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak belirtirken, depremin derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Bunun yanı sıra, AFAD depremin saatini 11:46 olarak verirken, derinliğini 5.52 kilometre olarak kaydetti.

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