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Dünya

Kıbrıs Açıklarında Yeni Deprem Oldu

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AKDENİZ’DE DEPREM OLDU

Akdeniz bir kez daha sarsıldı. Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen depremle ilgili olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD birbirini izleyen açıklamalar yaptı.

KANDİLLİ VE AFAD’TAN FARKLI AÇIKLAMALAR

Kandilli Rasathanesi, Kıbrıs Adası’nın güneyinde saat 11:49 sıralarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4,0 ve derinliğini 5 kilometre olarak belirledi. Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak kaydetti. AFAD ayrıca depremin saatini 11:46 olarak verdi ve derinliğini 5.52 kilometre olarak duyurdu.

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