More
Gündem

“Kıbrıs Adası’nda Tek Meşru Devlet KKTC”

kibris-adasi-nda-tek-mesru-devlet-kktc

KIBRIS TÜRKLERİ’NİN BAĞIMSIZLIK YOLUNDAKİ ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık yönünde önemli bir adım attığını belirtti. “Kıbrıs Türkü’nün denenmiş, başarısızlığı kanıtlanmış, tükenmiş federasyon modelini hedefleyen eski sürüm BM parametreleriyle kaybedecek vakti yok” diyen Yılmaz, KKTC’nin Kıbrıs Adası’ndaki tek meşru devlet olduğunu vurguladı.

KKTC’NİN HUKUKİ STATUSÜ

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin kendi devletini kurarak bağımsızlığını ilan ettiğini ifade etti. Bugün Kıbrıs Adası’ndaki tek meşru devletin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda kendilerini tanıtma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşerek iklim konularında işbirliğini değerlendirdi.
Gündem

“Konya’daki Obruk Tehlikesi Artıyor”

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son on yılda 100 dekarlık alanda meydana gelen 8 obruğa rağmen hububat ekimi gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.