Kıbrıs Barış Harekatı Deneyimi Sunuluyor

KIBRIS BARIŞ HAREKATI DİJİTAL DENEYİM ALANI İLGİ ODAĞI OLDU

TEKNOFEST KKTC etkinliği kapsamında kurulan Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı, katılımcılara harekatın önemli anlarını yeniden yaşama fırsatı sunuyor. Festivalin en ilgi çekici alanlarından biri olduğunu belirten Dijital Deneyim Alanı Sorumlusu Mürsel Ermiş, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın en ikonik sahnelerinden birisi paraşütçülerin Kıbrıs semalarında gözükmeleri ve aynı anda yapılan çıkartmaydı. Biz de onu konu aldık. İnsanlar içeriye giriyorlar. Kendilerini Kıbrıs semalarında paraşütle atlamış gibi hissediyorlar. Yoğun bir katılım var” dedi.

TEKNOFEST’İN DÜZENLENDİĞİ YERDE CİDDİ İLGİ VAR

Bu yıl ilk kez KKTC’de bulunan eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 4 Mayıs tarihine kadar sürecek olan festivalde, ziyaretçileri ilk olarak Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Deneyim Alanı karşılıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu bu alanda katılımcılar, Kıbrıs Barış Harekatı’nı dört tarafı çevrili LED ekranlarla deneyimleyerek o anları yeniden yaşayabiliyor.

DENİZCİ: DENEYİM BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ziyaretçilerden Belinay Açık, deneyimin kendisinde farklı duygular yarattığını ifade ederek, “Orada yaşananları hissettik. Teknoloji ile sanki o zamana dönüp geldik. Savaşı hissettik. Deneyim alanında bizi baya salladılar. Onu hissetmeyi beklemiyordum. İnsanı hareketlendiriyor, coşturuyor, heyecanlandırıyor. Hoş bir deneyim. Hayatta bir kez yaşanılabilecek bir deneyim. Herkesin bu deneyimi yaşamasını isterim” diye konuştu.

GÜÇLÜ BİR DENEYİM SUNULUYOR

Ziyaretçilerden Efe Çevik, etkinlik alanının simülasyonla çevrili olmasının kendisini etkilediğini belirterek, “Ben hiç böyle beklemiyordum. Çok güzel bir simülasyondu. Sanki gerçek hayatta olmuş gibi hissettim. Çok farklı bir histi. TEKNOFEST için çok teşekkür ederiz” dedi. Mehmet Ali Soğancı ise deneyim alanından çıkarken şaşkınlığını belirterek, “Kolay olmadığını ve buraların kolay alınmadığını anladım. Bu kadar yoğun bir hava harekatı beklemiyordum. Buraya gelmişken mutlaka buraya uğramalarını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ BİRLEŞTİRİYOR

Ziyaretçi Aytulga Yumuşak, etkinlik alanında yaşadığı sarsıntıyı aktararak, “Aynı zamanda yüksek tonda bir ses vardı. Uçaklar giderken askerlerimiz paraşütle atlıyordu. Zorlu bir harekat olmuş. Bu etkinlik sayesinde birlik olmanın önemini görmüş olacaklar. Buradaki teknolojiyi görmeliler. Çünkü bu teknoloji güçlü bir ülke olduğumuzun ispatı” dedi. Diğer bir ziyaretçi Beren Saygı ise Kıbrıs Barış Harekatı’na dair yeni bilgiler öğrendiğini vurgulayarak, “Etkilendim. Çok güzel yapmışlar. Herkes buraya gelip bu etkinliği görmeli” şeklinde konuştu.