Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Teknofest’i Ziyaret Etti

KIBRIS BARİŞ HAREKATI GAZİLERİ TEKNOFEST KKTC’DE BULUŞTU

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, TEKNOFEST KKTC etkinliğini ziyaret ediyor. TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Etkinlik, kamu kuruluşları, teknoloji şirketleri, üniversiteler ve medya kuruluşları dahil olmak üzere 132 kurumun katkılarıyla eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor.

KIZILELMA UÇAĞINI YAKINDAN İNCELEDİLER

Etkinliğin 2. gününde Kıbrıs Barış Harekatı gazileri fuar alanını ziyaret etti. Gaziler, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA uçağının önünde fotoğraf çektirdi. Uçağı inceleyen gaziler, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile de bir araya geldi. Ayrıca, TEKNOFEST alanında kurulan stantları ziyaret eden gaziler, katılımcılarla sohbet etme fırsatı buldu.