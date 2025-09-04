Kıbrıs Ekonomisi Güçlenecek, Destek Sürecek

FUARDAKİ KONUŞMALAR VE HAZIRLIKLAR

İstanbul’da gerçekleştirilen 33’üncü World Food Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üretiminin artması ve ekonomisinin güçlenmesi durumunda “Kıbrıs davası her zaman payidar olacaktır.” diyerek Türkiye’nin de güvencesi altında Kıbrıs Türklerinin adada varlığını sürdüreceğini belirtti. Bakan Bolat, “Biz de Ticaret Bakanlığı olarak gerek gümrük işbirliği, gerekse Güzel Yurt’ta yapılmakta olan Soğuk Hava Deposu projesiyle narenciye üretimi, diğer gıda ürünleri üretiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla onların yanında yer almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

YEREL MUTFAĞIN TANITIMI VE İŞBİRLİĞİ

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bu önemli etkinliğe Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı. Sibel Tatar, “Kıbrıs mutfağını tanıtma anlamında çok güzel bir etkinlik düzenledik.” diyerek katılanlarla birlikte Kıbrıs mutfağından bazı yemeklerin tarifini paylaştıklarını dile getirdi. 17 tane KKTC firması bu yıl fuara katıldıklarını vurgulayan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti firmalarını burada dünyayla buluşturmak, alışveriş imkanlarını artırmak gerçekten firmalar için ve bizim için çok güzeldi.” şeklinde konuştu.

GÜÇLENME ADIMLARI VE TEŞEKKÜRLER

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üreticisinin, sanayicisinin görünebiliyor olması için her yıl imkanlar artarak devam ediyor.” dedi. Amcaoğlu, “Bakanım ve ekibinin bize sağlamış olduğu imkanlarla her yıl daha da büyüyüp daha görünür olabiliyoruz.” diyerek iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan World Food 2025 organizasyonu çerçevesinde buradayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin işletmelerine ve üreticilerine destek sağlamaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra, üretimin artması ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisinin de güçleneceğini ifade etti.