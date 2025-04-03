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Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan Son Yolculuğunda

DUYGULU CENAZE TÖRENİ

Kırıkkale’de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan, kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kaplan için düzenlenen cenaze töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Öğle namazının ardından Gürler Camii’nde gerçekleştirilen etkinlikte, merhum için helallik alındı ve dualar eşliğinde şehir mezarlığına defnedildi.

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Cenaze törenine Kırıkkale Valisi Makas da katıldı. Vali, merhum gazi için rahmet diledi ve ailesine sabır ile başsağlığı temennilerini iletti. Ayrıca, cenazeye Kaplan’ın yakınları, askeri yetkililer ve birçok vatandaş iştirak etti.

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