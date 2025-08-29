Haberler

Kıbrıs Gazisi Asaf Baydar Uğurlandı

EDİRNE’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Asaf Baydar, askeri bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Asaf Baydar için Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde bir cenaze merasimi gerçekleştirildi. Cenaze namazı, ikinci namazın ardından kılındı ve Baydar, Asri Mezarlık’ta defnedildi.

TÜRK BAYRAĞI VE FOTOĞRAF TESLİM EDİLDİ

Cenaze töreni sırasında, askeri yetkililer tarafından tabuta sarılı Türk bayrağı ve gazi Baydar’ın çerçeveli fotoğrafı, ailesine teslim edildi. Törene 4. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Fatih Cansız, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, gazinin yakınları ve birçok vatandaş katıldı.

