Kıbrıs Gazisi Hasan Er Vefat Etti

DÜZCE’DE BİR GAZİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzce’de uzun bir süre kronik rahatsızlıklarla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Hasan Er hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaralanarak gazi unvanını alan Düzceli Hasan Er, uzun süredir sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyordu. Rahatsızlıklarının giderek artması üzerine, Kıbrıs Gazisi Hasan Er’in vefatı gerçekleşti.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Hasan Er’in son yolculuğu için Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri, Gölyaka İçmeler köyünde düzenlenen cenaze namazında bir araya geldi. Vali Aslan, Er ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, aynı zamanda şanlı Türk bayrağını da ailenin kullandığına sundu.