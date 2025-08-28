Haberler

Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu Vefat Etti

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu (72) hayatını kaybetti. Datça Sındı Mahallesi’nde ikamet eden Uslu, iki hafta önce yaşadığı kaza sonrası Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altındaydı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bugün, Uslu’nun Datça’da toprağa verileceği bilgisi alındı.

