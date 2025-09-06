Haberler

Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay Defnedildi

SIMAV’DA ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay, gerçekleştirilen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tay için ilçeye bağlı Sarkatlar Köyü’nde düzenlenen törene katılım yoğun oldu.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Gazi Tay için kılınan cenaze namazının ardından, naaşı köy mezarlığına defnedildi. Tören sırasında Hidayet Tay’ın naaşına sarılı Türk Bayrağı, Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz tarafından ailesine takdim edildi. Kaymakam Açıkgöz, ardından acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

