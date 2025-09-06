Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay Defnedildi

SIMAV’DA ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Kütahya’nın Simav ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay, gerçekleştirilen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tay için ilçeye bağlı Sarkatlar Köyü’nde düzenlenen törene katılım yoğun oldu.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Gazi Tay için kılınan cenaze namazının ardından, naaşı köy mezarlığına defnedildi. Tören sırasında Hidayet Tay’ın naaşına sarılı Türk Bayrağı, Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz tarafından ailesine takdim edildi. Kaymakam Açıkgöz, ardından acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.