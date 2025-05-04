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Kıbrıs Gazisi İncesu Akyurt’ta Defnedildi

ANKARA’DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin İncesu, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 72 yaşındaki İncesu, rahatsızlığı nedeniyle başkentte hastanede tıbbi müdahale altındayken hayatını kaybetti. Cenazesi, Türk bayrağına sarılarak Akyurt ilçesine götürüldü.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

İncesu’nun cenazesi, Büğdüz Mahallesi Camisi’ne getirildi ve burada öğle namazından sonra kılınan törenle birlikte defin işlemi gerçekleştirildi. Cenaze, mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene, gazinin yakınları ve ailesinin yanı sıra Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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