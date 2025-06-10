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Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin Defnedildi

EDİRNE’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Edirne’de 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin’in cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayata veda eden Mardin için Hacıdanişment köyünde askeri bir tören gerçekleştirildi.

ASKERİ TÖREN VE HELALLİK

Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında köydeki evine taşındı ve burada yakınları tarafından helallik alındı. Mardin’in cenazesi, köy camisinde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazıyla birlikte dualarla uğurlandı.

TÖRENE KATILIM YOĞUNDU

Cenaze törenine Mardin’in aile fertleri, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze, köy mezarlığında son yolculuğuna defnedildi.

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