Kıbrıs Gazisi’ne Madalya Verildi

KIBRIS GAZİSİNE VERİLEN ONURLANDIRMA

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazisi Celal Sarı’ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muamer Erol, Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Sarı’yı evinde ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, Vali Erol, Sarı’ya madalya ve beratını sundu.

Celal Sarı, madalya ve beratın kendisi için büyük bir değer taşıdığını ifade ederek, “Vatanımız için canımızı her zaman feda etmeye hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Sayın Valimize de yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür ediyorum.” dedi. Ziyaret sırasında, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkan Vekili Okyay Sarıhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi de hazır bulundu.