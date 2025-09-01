Haberler

Kıbrıs Gazisi Rafi Koç Toprağa Verildi

GAZİ RAFİ KOÇ’UN CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yer alan Gebeçınar Mahallesi’nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Rafi Koç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ethem Gökboğa, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, İlçe Müftüsü Ahmet Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ve çevre bölgelerden askeri personel katılım gösterdi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Cenaze namazı, yoğun katılım eşliğinde kılındı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törenin sonunda, Rafi Koç’un naaşı mahalle mezarlığında defnedildi. Bu anlamlı tören, katılımcılar için büyük bir anlam taşıdı ve geçmişe özlemle dolu anlar yaşandı.

