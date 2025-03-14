Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol Defnedildi

VEFAT VE DEFİN TÖRENİ

Niğde’de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol, Yıldıztepe Kasabası’nda düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, Yıldıztepe Kasabası’nda kılındıktan sonra, Şenol’un naaşı kasaba mezarlığına defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Cenaze törenine, Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol’un ailesi, yakınları, Vali Cahit Çelik, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu bir atmosferde gerçekleşti.