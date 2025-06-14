Kıbrıs, İki Devletli Çözüm Gerektiriyor

KIBRIS’TA ÇÖZÜMÜN TEMELLERİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Lefkoşa’daki ‘Kıbrıs’ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet’ paneline gönderdiği video mesajda, “Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymakta ve iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaktadır” sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde, Altun’un Kıbrıs meselesinin Türkiye için yalnızca bir dış politika meselesi değil, aynı zamanda milli bir dava ve kardeşlik konusu olduğu vurgulandı.

KIBRIS TÜRK HALKININ ZORLUKLARI

Altun, Kıbrıs Türklerinin, Rum kesiminin ENOSİS hayali ve etnik temizlik planı dahilinde baskı, dışlama ve şiddet gibi politikalara maruz kaldığını ve ciddi acılar yaşadığını belirtti. Tüm siyasi ve diplomatik yollar tükendikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı. Bu harekatın barışın ve huzurun kapılarını açtığını ifade etti.

Altun, Kıbrıs Türk halkının federasyon temelli tüm çözüm çabalarına samimiyetle yaklaştığını, ancak Rum tarafının uzlaşmaz tavrıyla Kıbrıs Türklerinin iradesini ve iyi niyetini sürekli karşılıksız bıraktığını sözlerine ekledi. 2004 yılında Türk tarafının Annan Planı’na yüzde 65 oy oranıyla ‘evet’ demesine rağmen, Rum tarafının yüzde 76 ile ‘hayır’ demesinin barışı yeniden sabote ettiğini dile getiren Altun, Avrupa Birliği’nin bu duruma sessiz kalmasının da barışın bozulması anlamına geldiğini ifade etti.

Kıbrıs için yeni bir çözümle ilgili düşünceleri paylaştığını belirten Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma çağrısının önemini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Mayıs 2025’te KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette, KKTC’yi asla yalnız ve kimsesiz bırakmayacağımızı bir kez daha kararlılıkla vurgulamışlardır” dedi. KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışının, Kıbrıs Türkleri’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olduğunu sözlerine ekledi.

TEKNOFEST VE KÜRESEL DESTEK

Altun, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin önemli bir parçası olan TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinin Türkiye’nin desteğinin bir başka yönü olduğunu belirtti. Ayrıca, 20-21 Mayıs 2025’te Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun vurgulanmasının büyük değer taşıdığını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada köklü bir geçmişe ve onurlu bir geleceğe sahip olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasını benimsediğini ve her türlü desteği sunmaya devam edeceğini belirtti.