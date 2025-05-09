Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Bulunan Ayşe Ramadan, 51 Yıl Sonra Toprağa Verildi

ŞEHİT AYŞE RAMADAN’IN KALINTILARI TOPRAĞA VERİLDİ

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin denetimindeki Baf kentinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda kimlik tespiti tamamlanan şehit Ayşe Ramadan’ın kalıntıları, 51 yıl aradan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen askeri bir törenle defnedildi. İsmail Sefa Camisi’nde cenaze namazı kılındıktan sonra, şehit Ayşe Ramadan için Lefkoşa Türk Belediyesi Kabristanlığı Ortaköy Şehitliği’nde askeri bir tören düzenlendi.

TÖRENE YÜKSEK DÜZEYDE KATILIM

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile KŞK’nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade’nin de aralarında bulunduğu birçok yetkili ve şehit aileleri yer aldı. Saygı duruşunun yapılmasının ardından askerler, saygı atışı gerçekleştirdi. Şehitliğe defnedilen Ramadan’ın ailesine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından şehidin fotoğrafı ve tabutu örten KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti bayrakları takdim edildi.

YILLAR SONRA BULUNAN KALINTILAR

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “Kıbrıs Türkü, bugünkü bağımsız ve onurlu yaşamını şehitlere borçludur.” ifadesini kullandı. 51 yıldır kayıp olan Ayşe Ramadan, Baf kentinde 1974 yılında terör örgütü EOKA mensupları tarafından 25 yaşında şehit edildi. Şehit edilmesine rağmen cenazesi bulunamayan Ayşe Ramadan’ın kalıntıları, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen kazılarda bulundu ve kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespitinin ardından Ramadan’ın kalıntıları KKTC’ye getirildi.