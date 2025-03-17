Kıbrıs Şehidi Zeki Alpsoley’in Kahramanlık Hikayesi

UNUTULMAZ BİR KAHRAMAN: ZEKİ ALPSOLEY

Türk tarihinin en önemli kahramanlarından biri olan Muhabere Çavuşu Zeki Alpsoley, 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nda gösterdiği cesaretle vatanı uğruna hayatını feda eden kahraman askerlerimizden biri oldu. Yalova’dan olan Alpsoley, harekatın ilk gecesinde Beşparmak Dağları’ndaki Atak Tepe’ye düzenlenen Rum Komando Taarruzu sırasında tim arkadaşları ve Kıbrıslı mücahitlerle birlikte şehit düştü. Üzerinden yarım yüzyıl geçmesine rağmen, ailesinin ve milletin gönlünde derin izler bıraktı. Zeki Alpsoley’den geriye sadece siyah-beyaz fotoğraflar ve ailesi için bıraktığı bir ses kaydı kaldı. Bu kayıt, ailesinin yıllar sonra dinlediği bir veda mesajı niteliğindeydi. Fakat kahraman çavuş, o mesajını verdikten kısa bir süre sonra Kıbrıs topraklarında şehit oldu.

UNUTULMAZ ANILAR

1930 doğumlu olan Zeki Alpsoley’in annesi Şükriye Alpsoley, Mustafa Kemal Atatürk’ü görme fırsatı bulan nadir insanlardan biriydi. 2 Kasım 1938’de Bursa’da Merinos Fabrikası’nın açılışına katılan Şükriye Alpsoley, o anları şöyle anlatıyor: “Atatürk, Merinos Fabrikası’nı açmak için Bursa’ya gelmişti. O açılışta Atatürk’ü görmüştüm. Hayal-meyal hatırlıyorum ama hatırlıyorum. Fabrika evimizin oradaydı. Herkes açılışa gidiyordu. Ben de takıldım peşlerine gittim. Atatürk heybetliydi. Heybetini hatırlıyorum. Sesini hatırlıyorum.” Ancak yıllar sonra Şükriye Hanım, bir anne için en acı olaylardan biri olan evlat acısını yaşamak zorunda kaldı.

Zeki Alpsoley, üniversite sınavlarını geçemeyince askere gitmeye karar verdi. Kimseye danışmadan başvurusunu yaptı ve acemi birliğini İskenderun’da tamamladı. Ardından Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak cepheye gönderildi. O dönemde aileler çocuklarından mektuplar aracılığıyla haber alıyordu. Zeki Alpsoley de ailesine birçok mektup yazdı. Kız kardeşi Figen Alpsoley Taca, şehit haberini nasıl aldıklarını şu sözlerle anlattı: “Her zaman abimden haber alamadığımız için babamla birlikte postaneye gitmiştik. Haber alamıyoruz, ulaşamıyoruz diye. Postanede bekledik, sıramız geldi. Babam, askerlik yaptığı yeri aradı. Sonuç tabii üzücü oldu. Postanede şehit haberini aldık. Eve geldik ama nasıl geldik hatırlamıyorum. Bitik, perişan haldeydik. O zaman ben daha küçüğüm. Anneme de babam vermiş o kara haberi. Ben gittim komşulara haber verdim. Bursa’dan akrabalara haber verildi. Herkes geldi. Kendimizde değildik o zaman hiç. Herkes perişandı.”

DEFNEDİLDİĞİ YER VE AİLENİN ANILARI

Taca, kardeşinin Kıbrıs’ta defnedildiğini ve harekâtın bitiminden 1-1,5 yıl sonra ilk ziyaretlerini gerçekleştirebildiklerini dile getirdi. Zeki Alpsoley’in mezarı önce Lefkoşa’da bulunuyordu, daha sonra diğer şehitlerle birlikte Boğaz Şehitliği’ne taşındı. Aile, naaşını Türkiye’ye getirmek istese de buna izin verilmedi. Alpsoley, ağabeyini anlatırken: “Ağabeyim çok şen şakrak biriydi. Güldürürdü hepimizi. Tek biz değil; bütün aileyi güldürdü. Çok yakışıklıydı. 1.92 boyunda, yeşil gözlü, esmer; çok güzeldi. Ağabeyim çok mektup yazdı askerdeyken. Türk halkının oradaki karşılamasını bile detaylı anlatırdı,” sözleriyle duygularını ifade etti.