Kıbrıs’ta KİÜ Takımı Başarı Elde Etti

KKTC’DE ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞARISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşen 2025 Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda birinci olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) AKUT ekibi, Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan’ı ziyaret etti. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) tarafından tarihlerinde 25-28 Nisan arasında yapılan bu prestijli yarışmada genel klasman birinciliğini elde eden KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, kazandıkları başarıyı Rektör Bakan ile paylaştı.

REKTÖR BAKAN’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaret, rektörlük makamında gerçekleşti. Burada konuşma yapan Prof. Dr. Bakan, uluslararası bir organizasyondaki birinciliğin büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Bakan, emeği geçen herkese teşekkür edip, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’tan bir üniversitenin bu başarıyı elde etmesinin özellikle kent için özelliğini vurguladı. Bakan, “Öğrencilerimiz kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden aldılar. Bu bizim için ayrı bir gurur tablosudur. İnşallah İstiklal Üniversitesi olarak daha büyük başarılara imza atacağız.” şeklinde konuştu.

YARIŞMAYA KATILIM VE BAŞARILAR

KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim görevlisi Selahattin Taylan, yarışmaya 8 öğrencileriyle katıldıklarını ifade etti. Taylan, genel klasman birinciliğinin yanı sıra “beton kütle sürükleme ve altından yaralı kurtarma” ile “enkaza müdahale, temiz çalışma ve ilkyardım” etaplarında da birincilik elde ettiklerini belirtti. Bu başarılar, KİÜ’nün arama kurtarma alanındaki yetkinliğini ve öğrencilerin pratik becerilerini pekiştirdi.