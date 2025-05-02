Kıbrıs’ta (KKTC) TEKNOFEST Heyecanı Var

KIBRISLI ÖĞRENCİLER VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması’nda Kıbrıslı lise öğrencileri, geliştirdikleri “EcoWind” adlı projeyle tarımda verimliliği artırıyor. Teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor. Festival, 4 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini kabul edecek. TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategoriden oluşan 6 teknoloji yarışması yer alıyor. Türkiye dahil 22 ülkeden 47 binden fazla yarışmacının başvurduğu bu yarışmalarda, 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım arasında dereceye girenler, ödüllerini TEKNOFEST KKTC ana sahnesinde alacak.

ECO-WIND PROJESİNİN AVANTAJLARI

Sosyal İnovasyon Yarışması’nda finalistlerden biri olan KKTC’deki Agritech Innovators takımı, Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden oluşuyor. Takımın üyeleri Ece Ülgen Akfert, Baran İlhan Dinçkuyucu, Boran Niyazi Dinçkuyucu, Nisa Delibaş, Defne Solyalı, Erk Güneşer, Ahmet Karahüseyin ve Çağan Öztürk, öğretmenleri Gülhan Bengihan’ın danışmanlığında projelerini sunuyor. Lise kategorisinde yarışan takımın kaptanı Nisa Delibaş, “EcoWind” projelerinin rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve nem sensörleri aracılığıyla akıllı sulama sağladığını ifade ediyor. Delibaş, “İlk olarak yağmur suyunu alıp depoluyoruz, bu sayede sürdürülebilir bir sistem oluşturuyoruz” diyor. Sistem, depolama sonrasında sensörler sayesinde bitkinin ihtiyaçlarını tespit edip gereken suyu sağlıyor. Delibaş, “Bu sayede verimliliği artırıyor, maliyeti azaltıyoruz” şeklinde ekliyor.

TEKNOLOJİYİ GÖSTERMENİN GURURU

Projenin mobil uygulaması sayesinde sistemi istenen yerden kontrol etme imkanlarına da sahip olduklarını belirten Delibaş, “Mobil uygulamamız sayesinde sistemi istediğimiz yerde istediğimiz zaman kontrol edebiliriz. Projemizi diğer projelerden ayıran birçok şey var. Projemizde hem rüzgar türbinini hem de güneş panellerini aynı anda kullanıyoruz. Ayrıca, her 500 milisaniyede bitkinin nem oranını ölçüp sulama sağlıyor” açıklamasında bulunuyor. Delibaş, Kıbrıslı biri olarak TEKNOFEST’in burada olacağını duyduğunda yarışmaya katılma arzusunu dile getiriyor ve sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “TEKNOFEST’e katıldığım için çok mutluyum. Gerçekten harika bir deneyim. Çok sayıda yeni arkadaş edindim. Ayrıca teknolojinin gelişimini görmek de çok iyi bir şey. Teknoloji bilgimizi böyle büyük bir yarışmada gösterebilme şansı bulduğumuz için çok mutluyum. Herkese TEKNOFEST’e katılmalarını öneriyorum.”