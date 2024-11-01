Kıbrıs’ta Yenidoğan Bebek Skandalı İddiaları

HASTANEDEKİ SKANDAL YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi’nde bebeklerin mamalarına su yerine saf alkol koyan hemşireler, 20 günlük bebeğin ölümüne ve 6 bebeğin fenalaşmasına neden olunca tutuklandı. Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman ve Meryem Altunterim isimli hemşireler Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Daha önce İstanbul’da ortaya çıkan yenidoğan çetesi Türkiye’de gündemi sarsmıştı. KKTC’de benzer bir durum yaşandı. Bir bebeğin hayatını kaybetmesine sebep olan bu yenidoğan skandalında yeni iddialar gün yüzüne çıktı. Detayları CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge aktardı.

MAHKEMEDE YENİ İDDİALAR

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Hüseyin Zaifer, mahkemede 7 Ekim’den itibaren erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un 26 Ekim saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini belirtti. Müfettiş, “Zanlılar dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alındı” dedi. Polis, hemşirelerin tedbirsizlikle bebeklerin mamasına etil alkol karıştırdığını bildirdi. Mama içirilen 7 bebekten 6’sının tedavi altında olduğu öğrenildi ve zanlılardan 4’ünün olay günü, birinin de bir gün önce yenidoğan servisinde görevli olduğu kaydedildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BELGELEDİ

Polis, incelenen kamera görüntülerinde yenidoğan servisindeki etil alkolün 5 litrelik su şişesinde yer aldığını tespit etti. Olaydan sonra bu şişe içerisindeki mamaların bulunduğu odadan çıkarıldığı belirtildi. Sorumlu olabilecek başka şahısların da olabileceği ifade edildi; servisteki kamera görüntülerinin incelenmesine devam ediyor. Polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, zanlıların avukatının sorusu üzerine etil alkolün etiketi bulunduğu aktarıldı.

DOKTORLAR SUÇLAMALARLA CEVAP VERDİ

CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, hemşirelerin cezalarının azaltılmasını sağlamak amacıyla doktorları suçladıklarını belirtti. Hemşirelerin avukatları, “Yanlış müdahale yapmadık; esasında ilk müdahaleyi yapan doktorların hatasıyla öldü” ifadelerini kullandı. İddialara ilişkin KKTC’deki hukuk sistemi ve soruşturmayı yürüten polis, “Böyle bir iddia yok. Vantilatörler sağlam. Devlet tarafından teslim ediliyor. İddialar ciddi. Araştırma devam edecek” yanıtını verdi. Hakim, 5 hemşireye 7 gün ek süre tanıdı ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.