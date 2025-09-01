Kıbrıs’taki Şehitlik Ziyareti Yapıldı

GENELKURMAY BAŞKANINDAN KIBRIS ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve yanında bulunan kuvvet komutanları, Kıbrıs’taki Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Ziyaret esnasında anıt özel defteri imzalandı.

EV SAHİPLİĞİ YAPAN İSİMLER

TSK’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Liderleri merhum Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarları ile Boğaz Şehitliğini ziyaret ederek, anıt özel defterlerini imzaladı” denildi.