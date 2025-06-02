Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Desteklediği siyasette

KOALİSYON PARTİLERİNDEN TATAR’A DESTEK

KKTC’de ekim ayında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, koalisyon ortağı olan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, bağımsız aday olarak mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek veriyor. Başkent Lefkoşa’da düzenlenen “Sağduyu Mutabakatı” etkinliğinde bir araya gelen bu üç parti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olarak Tatar’ı destekleyeceklerini açıkladı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ile diğer kabine üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

SEÇİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yapılan açıklamada seçimlerin hayati önemine dikkat çekerek, “Bu seçim, Kıbrıs Türkü’nün beka seçimidir. Bu seçim, anavatan Türkiye ile aynı yolu yürümek isteyenlerle ABD’nin yolundan gidenler arasında yapılacak bir tercihtir” dedi. Ayrıca federasyon önerilerine karşı olduğunu belirten Arıklı, “Federasyon isteyenlere diyoruz ki, 60 yıldır görüşüyorsunuz. 60 yıldır görüşemediğiniz ne kaldı? Federasyon çizimi artık bizim için de anavatan için de bitmiştir. Eşit egemenliğe dayalı iki devletli çözüm konuşulmaktadır” ifadelerini kullandı.

TATAR’IN VİZYONU DESTEKLENİYOR

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın görev süresince halkının haklı davasını kararlılıkla savunduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız yoluna eğilmeden devam etmiştir. Bu birliktelik, devletimizin bekası adına atılmış güçlü ve tarihi bir adımdır” şeklinde konuştu. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise, “Tatar tek egemenliğe karşı çıkmıştır. Bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin masaya getirmek istediği modelde tek egemenlik, sıfır asker, sıfır garanti vardır. Halkımız neyi destekleyeceğini iyi bilmelidir” ifadelerini kullandı.

KKTC’Yİ TANITMA YOLU

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, “Yıllarca bu topraklarda çok acılar çekildi. Göçler yaşandı, kayıplar verildi. Ancak Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yıkılmadı” dedi. Tatar, “Yeni vizyonumuzu sürdüreceğiz. Verdiğim sözü tutma kararlılığı içindeyim. Yolumuz KKTC’yi tanıtma yoludur” ifadelerini kullandı. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de eleştirerek, “Elbette sıkıntılarımız var, yolumuz kolay değil. Güney Kıbrıs’taki zihniyetin son aylarda artan saldırıları bizleri yıldıramaz. Birliğimizi koruyarak bu zor günleri de aşacağız. Yolumuz mücahidin yoludur, yolumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yoludur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden asla taviz vermeyeceğim. Önümüzdeki süreçten başarıyla çıkacağıma inancım tamdır” dedi.