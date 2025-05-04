Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’nin Gücü

KIBRIS TÜRK HALKININ GÜCÜ VE GELECEĞİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin artık küresel düzeyde bir güç ve söz sahibi olduğunu vurgulayarak, “Biz, sizlerin Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçasıyız. Dolayısıyla bize verilen değerin ne anlama geldiğini burada bir kez daha gördük.” şeklinde konuştu. Tatar, Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC’nin kapanışında bu önemli açıklamalarda bulundu. Festivalin KKTC’de düzenlenmesi fikrinin iki yıl önce TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüşüldüğünü belirten Tatar, 4 gündür süren organizasyonu, olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

TEKNOFEST’İN ÖNEMİ

Tatar, Türkiye’nin en büyük ve güçlü milli savunma sanayi firmalarının festivalde yer almasının kendilerini mutlu ettiğini aktararak, bu ürünlerin Türkiye’nin bağımsızlık ve başarılarını gösterdiğini ifade etti. KKTC’nin istikrarı, güvenliği ve bekası için yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye’nin tüm başarılarını Türk dünyasıyla ve dost İslam ülkeleriyle küresel anlamda paylaştığını belirtti. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının güçlü bir geleceği olacağına dair kesin bir inanç olduğunun altını çizdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde farklı hesapların olabileceğini belirten Tatar, KKTC’nin bağımsızlığı ve özgürlüğüne önem verdiğini, bu anlayışla geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti. Gelecek nesiller için teknolojik adımlarla KKTC’nin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür etti. Tatar, festivalde meydana gelen tüm güzelliklerin Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini belirtti. “Biz, sizlerin Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçasıyız. Dolayısıyla bize verilen değerin ne anlama geldiğini burada bir kez daha gördük.” diyerek, birlik ve beraberliğin altını çizdi.