Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin Desteklediği Bir Ülkedir

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL’İN AÇIKLAMALARI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum ve Yunan lobisinin Kıbrıs Türklerine karşı uyguladığı baskıların sürdüğünü dile getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim ana vatanımız olmasa belki de Kıbrıs Türk’ü bugün Filistin gibi inim inim inleyecek. Görüyorsunuz, çocukları yakıyorlar, kadınları bombalar altında öldürüyorlar” şeklinde konuştu.

TOPLANTIYA KATILIM

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, BALKANTÜRKSİAD tarafından düzenlenen 33’üncü Sinerji Toplantısı’na katılmak üzere Bursa’ya gitti. Toplantıda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bursa Vali Vekili Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu ve çeşitli iş insanları da yer aldı. Üstel, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden itibaren varoluş mücadelesi verdiğini vurguladı. “Her türlü zulme, her türlü baskıya, her türlü işkenceye rağmen kurduğumuz Türk Mukavemet Teşkilatı’yla birlikte ve en önemlisi ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız destekle, 1974 mutlu Barış Hareketi’yle Kıbrıs Türk’ü özgürlüğüne kavuştu” dedi.

ZULMÜN DEVAMI

Başbakan Üstel, Rum ve Yunan lobisinin Kıbrıs Türklerine yönelik baskılarının hiç bitmediğini ifade etti. “Avrupa’nın şımarık çocuğu, Rum Yönetimi ve hemen yanı başımızda Yunanistan. Değerli kardeşlerim, Rum’un ve Yunan’ın ne olduğunu en iyi tanıyan bizim iş insanlarımızdır” dedi. Kıbrıs Türklerinin, iş insanları sayesinde bu baskılara karşı duruş sergilediğine dikkat çekerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne yaptıklarını kahramanca sergilediler. Bugünleri fedakar iş insanlarıyla geldiğimiz aşama ve yine en büyük destek Türkiye Cumhuriyeti” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VURGUSU

Ünal Üstel, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yanıltıcı bir şekilde “gazino adası” olarak tanıtmaya çalıştığını söyledi. “Hiç öyle değil arkadaşlar. Gazinolar turizmin bir parçası. Gelin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mutfağıyla ve yüzyıllar önce farklı milletlerin bıraktığı tarihi eserleri görün” dedi. Kıbrıs’ın zengin kültürel varlıklarını tanıtmak için daha fazla ziyaretçi beklediklerini ekledi. “İki kardeş ülkenin evlatlarıyız. Bu bağlarımız tarih boyunca devam etti” ifadelerini kullandı.