Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST KKTC’nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini bir bütün olarak ele alarak, “Türkiye yüzyılı sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yüzyılı olacak, Kıbrıs Türkü’nün yüzyılı olacak. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refahı ve kalkınması için hiçbir şeyi esirgemiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Yılmaz, “En son 21 milyar Türk liralık bir mali iş birliği anlaşmasını Cumhurbaşkanımız imzaladı ve yürürlüğe girdi” diyerek, vizyonlarının iki devletli bir çözüm üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

KÜRESEL TEKNOLOJİ FESTİVALİ

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Eski Ercan Havalimanı’nda başladı ve dört gün boyunca sürdü. Kapanış törenine, Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. Yılmaz, “Geçen yıl Adana’da yaptık ve bu yıl Kıbrıs’tayız. Gelecek yıl da İstanbul’da olacağız” dedi.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ DEVRİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayinde büyük bir dönüşüm yaşadığını belirtti. “Türkiye son 20 yılda savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadı” diye konuşan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 80’e çıktığını” ifade etti. Savunma sanayi ihracatının artışına da dikkat çekerek, “Yakın bir gelecekte savunma sanayi ihracatında inşallah 10 milyar doları aşmayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, bu yolculuğun hem güvenlik hem de toplumun refahı için kritik olduğunu vurguladı.

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN GELECEĞİ

Yılmaz, TEKNOFEST’in Kıbrıs Türk gençliği için büyük bir fırsat olduğunu belirtti ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olmasının mührünü vurulmuş olduğunu” kaydetti. “Bizim vizyonumuz nettir. İki devletli bir çözüm” diyen Yılmaz, bu gerçeğin tüm dünya tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

BAKAN KACIR’IN VİZYONU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkının yoğun ilgisiyle tarih, bilim ve teknoloji ile birleşen bir coşku yaşadık” diyerek, gençlerin yeteneklerini sergilediği festivalin önemine dikkat çekti. “Bu toprakların gençleri, isterlerse çalıştıkları takdirde başarabilecekleri hiçbir şey yoktur” şeklinde sözlerini sürdürdü.

TEKNOFEST’İN ANLAMI

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda bir milletin uyanış hikayesi olduğunu kaydetti. “Bu festival, geleceğe umutla bakan, kendine güvenen bir neslin inşasına tanıklık ediyor” diyerek, “Kıbrıs’tan aldığımız güçle İstanbul’da yeni rekorlara imza atacağız” dedi.

KUPALAR VE GÜVEN

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalin başarısını ve katılımcıların sayısını vurgulayarak, “150 bine yakın insanımız burayı ziyaret etti” dedi. Başbakan Ünal Üstel ise, “Biz bu alanda sadece bir festivalin coşkusunu yaşamıyoruz. Biz, aynı zamanda bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz” sözleriyle, Türk gençliğinin uluslararası alanda daha etkin hale gelişini ifade etti.