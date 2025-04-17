Kıbrıs Türküne destek her zaman sürecek

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NDAN KIBRIS’A DESTEK VURGUSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını belirtti. “Her zaman ifade ediyoruz sizler bizim kardeşimizsiniz. Dış mihraklara ve eleştirilere bakmayacağız. Birbirimize sarılacağız. Hem Kıbrıs’ı hem ülkemizi büyüteceğiz.” dedi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı arasında “Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna” ilişkin bir protokol imzalandı. İmza töreninde bir araya gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük bir mücadele verdiğini vurguladı.

KIBRIS’TA YENİ HASTANE İNŞASI

Memişoğlu, KKTC’nin sağlık hizmetlerini daha iyi bir seviyeye getirmek için çaba sarf ettiğini belirtti ve Türkiye’nin de bu konuda destek vermeye çalıştığını ifade etti. “Bugün Nalbantoğlu Hastanesi’nde yenilenme ve tadilat sürecini elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Bunun yanında, yeni bir hastane kampüsü oluşması Kıbrıs için çok önemli.” dedi. Ayrıca, bu iki ülkenin birbirine olan desteklerinin önemine dikkat çekti.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK ÖN PLANDA

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye’nin her zaman büyük destek sağladığını vurguladı. “Anavatan Türkiye, gün geldi bir açıklamasıyla bize destek oldu. Gün geldi sadece hava sahasında jetlerin bir tur atmasıyla bize hayat verdi.” sözlerine yer veren Dinçyürek, bu bağların parasal karşılığının olmadığına da dikkat çekti. KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu ve bunun asla tartışılmayacağını ifade etti.

320 YATAKLI YENİ HASTANE İNŞA EDİLECEK

Memişoğlu ve Dinçyürek arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 320 yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin inşasına başlanacak. Tamamlandığında 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede, 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 20 diyaliz yatağı ve 12 ameliyathane bulunacak. Hem sağlık alanında hem de iki ülke arasında tesis edilecek olan bu işbirliği, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.