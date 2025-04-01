Kıbrıs: Yanlış Şehit Fotoğrafına Tepki

BAĞCIOĞLU’NUN TEPKİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı’nın Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına hazırladığı albümde yer alan TCG Kocatepe şehitlerinden şehit Necati Gürkaya’nın fotoğrafının yanlış olduğunu belirtiyor. Albüm, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına “Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri” ismiyle hazırlandı. Bağcıoğlu, albümdeki şehit fotoğrafının hatalı olduğunu ifade ederek sert bir tepki gösteriyor.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA ÇAĞRI

Bağcıoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Orduevlerinin girişinde sergilenen albümdeki fotoğrafı düzeltin, şehit ve ailesine saygısızlık yapmayın.” şeklinde çağrıda bulundu. Ayrıca, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Kıbrıs Barış Harekatının 50’inci Yılı anısına hazırlanan albümü kontrol edin. TCG Kocatepe şehitlerine ilişkin bilgilerde, 168’inci sayfada şehidimiz Necati Gürkaya’nın fotoğrafı yanlıştır. Sayıları 54 olan çok kıymetli TCG Kocatepe şehitlerimizin fotoğrafını bile doğru bir şekilde gösterememek en başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sonra hepimizin ayıbıdır.” dedi.