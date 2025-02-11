Kıbrıs Zirvesi 17-18 Mart’ta Gerçekleşiyor

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN ZİRVE AÇIKLAMASI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yardımcısı Rosemary Dicarlo ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra, gayri resmi zirvenin 17-18 Mart’ta yapılacağını duyurdu. Zirveye, garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan’ın dışişleri bakanlarıyla, İngiltere’nin müsteşar seviyesinde katılması bekleniyor.

KIYMETLİ MÜZAKERELER İÇİN ÜÇ ŞART

Tatar, Kıbrıs sorununun iki devletli çözümünde kararlı olduklarını vurguladı. Rumlarla BM çerçevesinde resmi müzakerelere başlamak için Kıbrıs Türkleri’ne “3-D” adını verdikleri özgürlüklerin sağlanması gerektiğini ifade etti. Tatar, BM yetkilisiyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Eğer Kıbrıs sorununun çözümü için olumlu bir adım atılacaksa, Kıbrıs Türk halkının Rumlarla egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerekiyor. BM’nin artık bu konuda adım atması gerekiyor. 3-D diye adlandırdığımız, KKTC’den ‘direk uçuş, direk temas ve direk ticaret’ konularında açılım yapılması şart” şeklinde konuştu.

DICARLO’NUN TEMASLARI DEVAM EDİYOR

Rosemary Dicarlo, Tatar ile olan görüşmesinin ardından Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Dicarlo, ayrıca Ankara, Atina ve Londra’da temaslarda bulunacak.