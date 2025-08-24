Kıbrıscık İçme Suyuna İkinci Saldırı

İÇME SUYU HATTINA ZARAR VERİLDİ

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, içme suyu hattına ikinci kez saldırı gerçekleştirilmiş durumda. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, bu duruma karşı sert bir şekilde tepki gösteriyor. İlçeye su sağlayan hattın zarar görmesi, bölge sakinlerini endişelendiriyor. Vatandaşlar, tahribatın yaşandığı alanı gözlemlemek için içme suyu hattının geçtiği yere gitmişler.

BELEDİYE EKİPLERİ ONARIM ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Belediye ekipleri, içme suyu hattının yeniden hizmet vermesi için onarım çalışmalarına hızla girişiyor. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, su hattının tahrip edilmesini kınarken, “Bir hafta içinde Kıbrıscık su hattına ikinci saldırı. Bugün hat boyunda tahrip edilen yerlerin tamirine başladık. İçme suyunda bakımdan dolayı halkımızın içme suyunu kullanırken, tedbir almaları önemle rica olunur.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, bölgede yapılan incelemeler sonucunda suçluların tespit edildiği ve yasal işlem başlatıldığı da bildiriliyor.