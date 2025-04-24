Kıbrıscıkspor, Bartın G.B. ile Tartıştı

GOL SEVİNCİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Karabük’te gerçekleştirilen U18 Türkiye Futbol Şampiyonası’nın açılış karşılaşmasında Bartın Gençlerbirliği ile Bolu temsilcisi Kıbrıscıkspor arasında yaşananlar dikkat çekti. Bartın Gençlerbirliği ile Kıbrıscıkspor, Onur Futbol Sahası’nda karşı karşıya geldi. Bartın temsili, karşılaşmayı 1-0 önde sürdürürken, Kıbrıscıkspor’un eşitlik golü sonrasında yaşanan sevinç, gerginliğe neden oldu.

GENÇ FUTBOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK

Kıbrıscıkspor futbolcuları, eşitlik golü sonrası rakip kulübeye yönelerek sevinç gösterisinde bulundu. Bu sevinç, Bartın Gençlerbirliği cephesinde olumsuz tepkilere yol açtı. İki takım futbolcuları arasında kısa süreli bir arbede oluştu. Olayları yatıştırmak için teknik ekipler ve güvenlik güçleri devreye girdi. Hakem, her iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart göstererek uyarıda bulundu. Maç sonunda Kıbrıscıkspor, 2-1’lik skorla galip geldi.

SÖZLÜ TARTIŞMALAR DEVAM ETTİ

Gerginlik, maç sona erdikten sonra soyunma odasına giden oyuncular arasında da sürdü. Oyuncular arasında sözlü tartışmalar, atmosferin gerilmesine neden oldu. Bu durum, U18 Türkiye Futbol Şampiyonası’na gölge düşüren olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.