Kick Boks Şampiyonu Abdurrahman Ülkesine Döndü

ÇOCUĞUN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORLAR

Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan kendi vatanına dönen 13 yaşındaki Abdurrahman Ehşeni, Türkiye’de katıldığı kick boks turnuvasında kazandığı kemerle gururlu bir şekilde ülkesine dönüyor. Babası Ahmet Ehşeni, kick boks antrenörü olarak görev yapmakta ve savaşın sona ermesiyle özgür olan Suriye’yi uluslararası platformda temsil etme hayali kuruyor. Suriye’deki iç savaştan kaçan baba ve oğlu, 2017 yılında Türkiye’ye yerleşti ve o zamandan beri Bursa’da yaşamayı sürdürüyor. Ahmet Ehşeni, burada kick boks ve muay thai antrenörlüğü yaparken, oğlu Abdurrahman ise eğitimine devam etti.

HEDEFLERİ ARTTI

Abdurrahman, babasından aldığı eğitimlerle kick boks alanında kendini geliştirdi. Geçtiğimiz yıl Kick Boks Dünya Şampiyonası’na katılarak ikinci olan Abdurrahman, 2 ay sonra yapılacak olan bir sonraki şampiyona için hazırlanıyor ve bu kez birincilik hedefliyor. Abdurrahman, Ramazan ayında Türkiye’de sahurlarını yaparak, ülkesine dönerken, “Türkiye’de 8 yıldır yaşıyorum. Kick boks çok güzel bir spor ve herkese tavsiye ediyorum” diyor.

AİLEYLE BİR ARAYA GELİYORLAR

Ramazan ayında Türkiye’de geçirdikleri bir dönemin ardından, baba ve oğul, Cigvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek, Şam’daki aileleriyle birlikte Ramazan iftarını yapacaklar. Ahmet Ehşeni, “Türkiye’ye 8 yıl önce geldim. Amacım, oğluma kick boks eğitimi vermekti ve o da başarılı oldu” şeklinde konuşuyor. Kızılarıyla hasret giderecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirtiyorlar.

Bu aile, 5 yıldır aramadıkları aileleriyle yeniden bir araya gelecek olmaktan dolayı mutlu. Ahmet Ehşeni, “Evlerimizi yeniden inşa edip, yeni bir hayat kuracağız” diyor. Bu süreç, hem baba hem de oğul için yeni bir başlangıcın habercisi.