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Kick Boksçular, Antrenman Sonrası İftar Yaptı

SİZDEN İFTARDA SPOR YAPMA FIRSATI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, kick boks sporcuları antrenman alanında hem spor yapma hem de iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Mudurnu’da kick boks ile ilgilenen küçük ve büyük yaş gruplarındaki sporcular, aileleriyle birlikte spor salonunda bir araya geldi ve iftarlarını yaptı. Sporcular, Ramazan ayı nedeniyle antrenman sonrası oruçlarını spor yaptıkları salonda oturarak açtı.

SPOR VE AİLE DESTEKLE BÜYÜYOR

Kick boks antrenörü Mehmet Efe, çocukların aileleriyle birlikte aldıkları destekle bu sporu daha da geliştirdiğini ve kendilerine öz güven kazandırdığını belirtti. Sporcuların, Türkiye ve Avrupa genelinde madalya kazanmaya başladığını ifade eden Efe, “Disiplinli bir çalışma ile iyi bir seviyeye geldik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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