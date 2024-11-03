Kıdem Tazminatı İçin İstisnai Şartlar**

KIDEM TAZMİNATI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Çalışanların kıdem tazminatı hakkını elde edebilmesi için, aynı işyerinde en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekiyor. Tazminat alma durumu, iş akdinin işveren tarafından sonlandırılmasıyla mümkün oluyor. Milyonlarca çalışanı etkileyen kıdem tazminatı konusunda bazı istisnalar bulunuyor. Tazminat alma işlemi, SGK yazısı ile gerçekleştiriliyor. 1999 yılı sonrası için 25 yıl çalışma süresi istenirken, 2008 sonrası için ise yeterli prim süresi talep ediliyor. Ayrıca, 4600 gün prim süresi bu durumda yeterli oluyor.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN İSTİFA EDİLEBİLİYOR MU?

Emeklilik tarihini öğrenmek isteyen milyonlarca çalışanın bir diğer merak ettiği konu da kıdem tazminatı. Ülkemizde, kıdem tazminatı almak için, son işyerinde en az bir yıl çalışılmış olması gerekiyor. Bununla birlikte tazminat alabilmek için işten, kendi isteği veya kusuru dışında çıkarılmış olmak ayrıca aranan bir şart. Dolayısıyla, istifa ederek kıdem tazminatı almak mümkün olmuyor. Bununla birlikte, 1475 sayılı yasanın 14. maddesine dayanarak bazı istisnalar mevcut. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayarak, prim ve varsa yıl koşulunu sağlayanlar, istifa ederek kıdem tazminatlarını alabiliyor.

Emeklilikteki şartları belirleyen diğer bir unsur ise işe başlama tarihi. Bu tarihlere göre üç farklı dönem bulunuyor. Birinci dönem, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Bu kapsamda, kıdem tazminatı almak için en az 3600 gün primin tamamlanması gerekiyor. 10 yıllık prim süresi tamamlayan kişiler, istifa ederek kıdem tazminatlarını alabilir. İkinci dönem, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için geçerli. Bu dönemde iki farklı şart bulunuyor. Her iki cins çalışan için 7000 günü dolduranlar, istifa ederek kıdem tazminatı talep edebiliyor. 7000 günü tamamlayamayanlar ise, 4500 gün prim kuru ile 25 yıl çalışma süresini doldurmuş olmaları koşuluyla kıdem tazminatını alabiliyor. Üçüncü dönem ise 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanları kapsıyor. Bu dönemde prim şartı 7200 güne çıkıyor ve tüm sigortalılar bu süreyi doldurduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için farklı şartlar geçerli. 2008 ile 2016 yılları arasında her yıl prim süresi 100 gün artarak hesaplaşıyor. Bu durumda 4600 gün ile 5400 gün arasında prim süresini tamamlayanlar, kıdem tazminatını alabiliyor. 2008 yılında sigortalı olanların 4600 gün, 2009 yılında sigortalı olanların 4700 gün ve devamında her yıl bu sınır 100 gün artarak ilerliyor.

Kısmi emeklilik şartları, ilk işyeri tarihine göre değişiyor. 1999 öncesi için kısmi emeklilik şartı 15 yıl ve 3600 gün, 1999 ile 2008 yılları arasında 25 yıl ve 4500 gün, 2008 sonrasında ise 4600 gün ile başlayıp 5400 güne kadar artan şartlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu şartlar kıdem tazminatı için yeterli olmasına karşın, emeklilik için ayrıca yaş şartını da dikkate almak gerekiyor.

Kıdem tazminatı almak için gerekli prim şartlarını ve en az bir yıl çalışma süresini tamamlayanlar, SGK’ya giderek bu şartları sağladıklarına dair bir yazı talep edebiliyor. Bu yazı olmadan istifa etmek, tazminat alma hakkını kaybettiriyor. Dolayısıyla, önce bu belgeyi almak, ardından da işyerine verilecek istifa dilekçesine eklemek gerekiyor. İstifa sebebi olarak da yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamış olunduğu belirtilmelidir.