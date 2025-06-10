Kıdemli Başpolis Yemliha Bozkurt Vefat Etti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Kıdemli Başpolis Memuru Yemliha Bozkurt, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emniyet bahçesinde düzenlenen bir törenle anılan Bozkurt’un cenazesi, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde defnedilecek.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kıdemli Başpolis Memuru Yemliha Bozkurt (49) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nda bir anma töreni gerçekleşti. Meslektaşlarının omuzlarında getirilen Bozkurt, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, 11 Haziran’da doğduğu yer olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Gövdeli Karadut Mahallesi’ndeki camide öğle vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verilecek.

1976 yılında Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde dünyaya gelen Yemliha Bozkurt, 2001 yılında Malatya Polis Okulu’ndan mezun olarak görevine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Ardından sırasıyla Sivas, Muğla ve Antalya Emniyet Müdürlüklerinde farklı pozisyonlarda görev alarak uzun bir kariyer süreci geçirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Bozkurt, cenaze törenine İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, eşi Şengül Aygün Bozkurt ve çocukları İrem Tuğba ile Alperen Bozkurt’un yanı sıra çok sayıda meslektaşı da katıldı.