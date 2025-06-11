KidZania İstanbul, Yaza Özel Kamp Düzenledi

YAZA ÖZEL KAMP PROGRAMI

KidZania İstanbul, yaz dönemi için düzenlediği kamp aracılığıyla 6 yaş ve üzeri çocuklara geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor. Aileler, çocuklarını sabah bırakıp akşam alabilecekleri bir ortamda, öğle yemeği ve atıştırmalıkların dahil olduğu bu kamptan faydalanabilecek. Günler, sabah sporu ile başlamanın yanı sıra, çocukların Mimarlık & Animasyon veya Avukatlık & Sinema programlarına katılmalarıyla zenginleşecek.

ÇOCUKLARIN YARATICILIĞINI DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER

KidZania İstanbul, özel kamp programıyla çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmek adına çeşitli etkinlikler planladı. Çocuk Fakültesi iş birliği ile, katılımcılar binalarını tasarlayıp senaryolar yazacak ve filmler çekerek eğlenceli bir deneyim yaşayacak. Aynı zamanda çizgi film yapımına katılacak ve gerçek dava dosyalarını çözme fırsatını elde edecekler. Program, 23 Haziran – 13 Eylül tarihleri arasında, sabah 8:30’dan akşam 19:00’a kadar günlük ve haftalık seçeneklerle gerçekleştirilecek.

PROGRAM DETAYLARI VE HEDİYELER

Kampa haftalık katılan çocuklar, Çocuk Fakültesi dijital platformuna 1 yıl boyunca ücretsiz erişim avantajı ile ödüllendirilecek. KidZania İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Avukatlık atölyesinde, dava senaryoları üzerinden adalet sisteminin temel kavramlarını keşfeden çocuklar, analitik düşünme, iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirecek.” ifadesi öne çıkıyor. Mimarlık atölyesinde ise, müşteri senaryolarına göre projeler hazırlayıp maketlerini oluşturarak yaratıcılıklarını göstermeleri sağlanacak. Animasyon atölyesinde çocuklar, kendi çizgi karakterlerini hayal edip çizdikten sonra stop-motion tekniğiyle hikayelerini hayata geçirecekler. Televizyon ve Sinema atölyesinde ise çocuklar, film yapım sürecinin tüm aşamalarını deneyimleyerek yaratıcı bir yolculuğa çıkacak ve kamp sonunda yaptıkları çalışmaları izleyici karşısında sergilemenin heyecanını yaşayacaklar.