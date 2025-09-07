Kiev’de Hükümet Binası Vuruldu

UKRAYNA’DA SİVİL HEDEFLER VURULDU

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir hükümet binası, Rusya’nın gece yarısı gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hasar aldı. Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “İlk kez, hükümet binası, çatısı ve üst katları düşman saldırısı nedeniyle hasar gördü. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor” ifadesini kullandı.

BATI’DAN GÜÇLÜ TEPKİ BEKLENİYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya’nın “terörünü tırmandırması” nedeniyle uluslararası müttefiklerden güçlü bir yanıt talep etti. Sybiha, Kiev’deki hükümet binasının vurulmasının “tek başına ciddi bir tırmanış” olduğunu vurguladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın son gece gerçekleştirdiği saldırıda 800’den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattığını açıkladı. Hava kuvvetlerine göre, dokuz füze ve 56 İHA 37 noktayı hedef aldı; bazı füze ve insansız hava araçları ise düşürüldü.

AÇIKTAN SALDIRI

BBC’nin Kiev muhabiri Sarah Rainsford, pazar sabahı Bağımsızlık Meydanı yakınındaki bir binadan yükselen dumanları gözlemledi. BBC muhabiri, hava savunmasının bu bölgedeki yoğunluğu dolayısıyla Rus füzeleri ve insansız hava araçlarının şehir merkezini vurmasının çok nadir olduğunu belirtti. Şehrin farklı bölgelerinde ise kısmen yıkılan binalarda biri bebek iki kişinin hayatını kaybettiği ve 13 yaralının bulunduğu bildirildi.

Saldırılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya barış gücü gönderme konusunu Batı’ya ilettiği uyarının ardından yaşandı. Putin, Ukrayna’ya gönderilecek herhangi bir Batı askeri gücünün Moskova için kabul edilemez olacağını ifade etti. Bu uyarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 26 ülkenin Kiev’e savaş sonrası güvenlik garantileri sunacağını açıkladığı 4 Eylül’den bir gün sonra gerçekleşti.