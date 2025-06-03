Kiev’de Zirve Görüşmesi Yapıldı

GÖRÜŞMELERİN SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanya’nın Vilnius şehrinde düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) ve İskandinav Ülkeleri Zirvesi sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Zelenskiy, Telegram üzerinden paylaştığı mesajda, Türkiye’de Ukrayna ve Rus heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerin sonuçları hakkında Rutte’ye bilgi aktardığını belirtti.

ÇOCUKLARIN İADESİ VE ATEŞKES

Zelenskiy, “Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerde esirlerin değiş tokuş edilmesi ve çocukların iadesi gibi konularda varılan anlaşmalar ve Rusya’nın en basit adım olan koşulsuz ateşkesi reddetmesi gibi konularda kendisine bilgi verdim” ifadelerini kullandı. İki lider, aynı zamanda diplomatik adımların bir sonraki aşamasını ve Ukrayna’ya sağlanacak savunma desteğini de görüştü.

NATO ZİRVESİ DAVETİ DUYURULDU

Zelenskiy, günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna’nın, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne davet edildiğini de duyurdu. Bu durum, Ukrayna’nın NATO ile olan ilişkilerini güçlendirme çabası açısından önemli bir adım olarak görülüyor.